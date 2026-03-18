DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Continental eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Continental-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Continental-Papier bei 54,04 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 18,506 Continental-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Continental-Aktie auf 62,72 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 160,72 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 16,07 Prozent gleich.

Continental war somit zuletzt am Markt 12,54 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at