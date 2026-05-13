DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Continental-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Continental-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Continental-Anteile an diesem Tag bei 57,46 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Continental-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,740 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.05.2026 auf 68,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,81 EUR wert. Die Steigerung von 100 EUR zu 119,81 EUR entspricht einer Performance von +19,81 Prozent.

Continental wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,84 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at