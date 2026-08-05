Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Continental-Investment im Blick
|
05.08.2026 10:03:52
DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Continental-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 55,71 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,795 Continental-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 71,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,88 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,88 Prozent zugenommen.
Der Continental-Wert an der Börse wurde auf 14,47 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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