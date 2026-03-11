Continental Aktie

Profitables Continental-Investment? 11.03.2026 10:03:51

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Continental von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Continental-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Continental-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 130,01 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Continental-Aktie investiert, befänden sich nun 0,769 Continental-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 49,30 EUR, da sich der Wert einer Continental-Aktie am 10.03.2026 auf 64,10 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 50,70 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Continental eine Börsenbewertung in Höhe von 12,82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

