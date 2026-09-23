DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Continental von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Continental-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Continental-Aktie statt. Der Schlusskurs der Continental-Anteile betrug an diesem Tag 129,91 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Continental-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,698 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.09.2026 538,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 69,96 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,15 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Continental belief sich zuletzt auf 13,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at