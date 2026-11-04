Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Continental-Investment
|
04.11.2026 10:03:34
DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Continental von vor 3 Jahren verdient
Die Continental-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Continental-Anteile bei 47,71 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 20,960 Continental-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Continental-Aktien wären am 03.11.2026 1 403,04 EUR wert, da der Schlussstand 66,94 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,30 Prozent vermehrt.
Continental war somit zuletzt am Markt 13,54 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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