Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Continental-Anlage
|
03.06.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Continental-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 128,11 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Continental-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,781 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.06.2026 56,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 72,86 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 43,13 Prozent.
Alle Continental-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Continental
Nachrichten zu Continental AG
|
02.06.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester (finanzen.at)
|
02.06.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagmittag stärker (finanzen.at)
|
02.06.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
02.06.26
|EQS-DD: Continental AG: Philip Nelles, buy (EQS Group)
|
02.06.26
|EQS-DD: Continental AG: Roland Welzbacher, Kauf (EQS Group)
|
02.06.26
|EQS-DD: Continental AG: Christian Koetz, Kauf (EQS Group)
|
02.06.26
|EQS-DD: Continental AG: Christian Koetz, buy (EQS Group)