Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Continental-Anlage 03.06.2026 10:03:41

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Continental-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Continental-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Continental-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 128,11 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Continental-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,781 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.06.2026 56,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 72,86 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 43,13 Prozent.

Alle Continental-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Continental

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