DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Continental-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 14.01.2016 wurde die Continental-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Continental-Papier bei 133,41 EUR. Bei einem Continental-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,496 Continental-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 67,68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 507,30 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 49,27 Prozent.

Am Markt war Continental jüngst 13,82 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at