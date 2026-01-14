Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Profitables Continental-Investment?
|
14.01.2026 10:03:57
DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Continental von vor 10 Jahren eingebracht
Am 14.01.2016 wurde die Continental-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Continental-Papier bei 133,41 EUR. Bei einem Continental-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,496 Continental-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 67,68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 507,30 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 49,27 Prozent.
Am Markt war Continental jüngst 13,82 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Continental
Nachrichten zu Continental AG
|
13.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
13.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
13.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
13.01.26
|Buy-Note für Continental-Aktie: Neue Analyse von UBS AG (finanzen.at)
|
13.01.26
|Continental-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research (finanzen.at)
|
13.01.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Continental auf 'Hold' - Ziel 74 Euro (dpa-AFX)
|
13.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu Continental AG
|13.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Continental Buy
|UBS AG
|05.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|67,28
|-0,74%