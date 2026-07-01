DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Continental-Aktien gewesen.

Die Continental-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Continental-Anteile an diesem Tag bei 118,97 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Continental-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,406 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 606,56 EUR, da sich der Wert einer Continental-Aktie am 30.06.2026 auf 72,16 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -39,34 Prozent.

Jüngst verzeichnete Continental eine Marktkapitalisierung von 14,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at