Continental-Anlage unter der Lupe 04.02.2026 10:04:58

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Continental-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Continental-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Continental-Aktie bei 84,50 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Continental-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,834 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 804,74 EUR, da sich der Wert einer Continental-Aktie am 03.02.2026 auf 68,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19,53 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Continental belief sich zuletzt auf 13,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com

