Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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Frühes Investment 29.04.2026 10:03:44

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust hätte eine Continental-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Continental-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die Continental-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 76,79 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Continental-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,022 Continental-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 837,34 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 16,27 Prozent verkleinert.

Continental markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Continental

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