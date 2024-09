DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covestro von vor 5 Jahren eingebracht

Am 02.09.2019 wurde die Covestro-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Covestro-Papiers betrug an diesem Tag 40,62 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 24,618 Covestro-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Covestro-Papiers auf 55,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 363,86 EUR wert. Mit einer Performance von +36,39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Covestro wurde am Markt mit 10,46 Mrd. Euro bewertet. Die Covestro-Aktie wurde am 06.10.2015 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Covestro-Papiers bei 26,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at