DAX 40-Wert Covestro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Covestro-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Covestro-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 12.02.2021 wurde die Covestro-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Covestro-Aktie bei 58,58 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 170,707 Covestro-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 228,06 EUR, da sich der Wert einer Covestro-Aktie am 09.02.2024 auf 48,20 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 8 228,06 EUR, was einer negativen Performance von 17,72 Prozent entspricht.

Covestro wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,88 Mrd. Euro gelistet. Das Covestro-IPO fand am 06.10.2015 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Covestro-Anteils bei 26,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at