Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Lukratives Daimler Truck-Investment? 04.05.2026 10:03:41

DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Daimler Truck-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Daimler Truck-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Daimler Truck-Aktie letztlich bei 35,59 EUR. Wer vor 1 Jahr 100 EUR in die Daimler Truck-Aktie investiert hat, hat nun 2,810 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 120,65 EUR, da sich der Wert eines Daimler Truck-Papiers am 30.04.2026 auf 42,94 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 20,65 Prozent.

Daimler Truck war somit zuletzt am Markt 32,87 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Daimler Truck-Papiere fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Daimler Truck-Aktie wurde der Erstkurs mit 28,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Daimler Trucks

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