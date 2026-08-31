Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Performance unter der Lupe
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31.08.2026 10:03:47
DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor 3 Jahren eingebracht
Am 31.08.2023 wurde das Daimler Truck-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Daimler Truck-Aktie bei 32,49 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Daimler Truck-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 307,787 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 46,77 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 395,20 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 43,95 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Daimler Truck betrug jüngst 35,56 Mrd. Euro. Die Daimler Truck-Aktie ging am 10.12.2021 an die Börse XETRA. Damals wurde der erste Kurs der Daimler Truck-Aktie bei 28,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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