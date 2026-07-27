Daimler Truck Aktie

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WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

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Daimler Truck-Investment 27.07.2026 10:04:12

DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr eingebracht

DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Daimler Truck von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Daimler Truck gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Daimler Truck-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Daimler Truck-Papier 44,41 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,252 Daimler Truck-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.07.2026 auf 45,99 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103,56 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 3,56 Prozent.

Alle Daimler Truck-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 35,15 Mrd. Euro. Der Daimler Truck-Börsengang fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Daimler Truck-Aktie bei 28,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Daimler Trucks

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