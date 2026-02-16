Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

Profitable Daimler Truck-Investition? 16.02.2026 10:03:48

DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daimler Truck-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daimler Truck-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Daimler Truck-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Daimler Truck-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Daimler Truck-Aktie bei 30,99 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Daimler Truck-Aktie investiert hat, hat nun 32,274 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (43,10 EUR), wäre die Investition nun 1 391,00 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39,10 Prozent erhöht.

Insgesamt war Daimler Truck zuletzt 31,87 Mrd. Euro wert. Die Daimler Truck-Aktie ging am 10.12.2021 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Daimler Truck-Aktie auf 28,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

Nachrichten zu Daimler Truck

Analysen zu Daimler Truck

13.02.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
21.01.26 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Daimler Truck 42,83 -0,12% Daimler Truck

