Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|
16.02.2026 10:03:48
DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daimler Truck-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Daimler Truck-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Daimler Truck-Aktie bei 30,99 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Daimler Truck-Aktie investiert hat, hat nun 32,274 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.02.2026 gerechnet (43,10 EUR), wäre die Investition nun 1 391,00 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39,10 Prozent erhöht.
Insgesamt war Daimler Truck zuletzt 31,87 Mrd. Euro wert. Die Daimler Truck-Aktie ging am 10.12.2021 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Daimler Truck-Aktie auf 28,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
