DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Daimler Truck-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Daimler Truck-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Daimler Truck-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Daimler Truck-Anteile letztlich bei 33,88 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,952 Daimler Truck-Aktien. Die gehaltenen Daimler Truck-Anteile wären am 16.10.2026 123,29 EUR wert, da der Schlussstand 41,77 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,29 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck bezifferte sich zuletzt auf 31,75 Mrd. Euro. Am 10.12.2021 fand der erste Handelstag des Daimler Truck-Papiers an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Daimler Truck-Papiers auf 28,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at