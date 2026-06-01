Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Lukrativer Daimler Truck-Einstieg?
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01.06.2026 10:04:06
DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daimler Truck von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Daimler Truck-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 38,21 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 26,171 Daimler Truck-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Daimler Truck-Aktie auf 42,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 103,11 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,31 Prozent.
Am Markt war Daimler Truck jüngst 32,22 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Daimler Truck-Papiere fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Daimler Truck-Papiers belief sich damals auf 28,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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