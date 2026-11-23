Anleger, die vor Jahren in Daimler Truck-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Daimler Truck-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 29,42 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Daimler Truck-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 339,905 Daimler Truck-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 13 772,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 40,52 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 13 772,94 EUR, was einer positiven Performance von 37,73 Prozent entspricht.

Alle Daimler Truck-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30,69 Mrd. Euro. Das Daimler Truck-IPO fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Daimler Truck-Papiers bei 28,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at