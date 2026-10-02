Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Lukrativer Deutsche Bank-Einstieg? 02.10.2026 10:04:08

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Deutsche Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 02.10.2016 wurde das Deutsche Bank-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Deutsche Bank-Papier bei 10,33 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 96,840 Deutsche Bank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 3 004,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 31,03 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 200,49 Prozent vermehrt.

Deutsche Bank wurde am Markt mit 59,88 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com

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