Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
06.02.2026 10:04:18
DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Deutsche Bank-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Bank-Aktie betrug an diesem Tag 11,36 EUR. Bei einem Deutsche Bank-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,806 Deutsche Bank-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 270,34 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Bank-Papiers am 05.02.2026 auf 30,70 EUR belief. Damit wäre die Investition 170,34 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 57,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
