Deutsche Bank Aktie

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

Lohnende Deutsche Bank-Investition? 06.02.2026 10:04:18

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Deutsche Bank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde die Deutsche Bank-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Bank-Aktie betrug an diesem Tag 11,36 EUR. Bei einem Deutsche Bank-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,806 Deutsche Bank-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 270,34 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Bank-Papiers am 05.02.2026 auf 30,70 EUR belief. Damit wäre die Investition 170,34 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 57,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Mario Tama/Getty Images

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

Analysen zu Deutsche Bank AG

30.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
30.01.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
30.01.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Deutsche Bank AG 31,44 2,43% Deutsche Bank AG

