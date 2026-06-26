Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Deutsche Bank-Anlage
|
26.06.2026 10:03:50
DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 26.06.2023 wurden Deutsche Bank-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Deutsche Bank-Papier an diesem Tag bei 9,18 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Deutsche Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 089,562 Deutsche Bank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.06.2026 gerechnet (30,48 EUR), wäre die Investition nun 33 209,85 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 33 209,85 EUR, was einer positiven Performance von 232,10 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Deutsche Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 56,74 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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