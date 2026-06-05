Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Deutsche Bank-Anlage? 05.06.2026 10:03:53

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Deutsche Bank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 05.06.2021 wurde die Deutsche Bank-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12,37 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 808,146 Deutsche Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 27,74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 413,93 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 124,14 Prozent angewachsen.

Der Deutsche Bank-Wert an der Börse wurde auf 50,67 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

mehr Nachrichten