Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Langfristige Performance
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14.08.2026 10:03:41
DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Bank-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Deutsche Bank-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 31,43 EUR. Bei einem Deutsche Bank-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,182 Deutsche Bank-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 105,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 33,14 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,46 Prozent gesteigert.
Deutsche Bank war somit zuletzt am Markt 62,67 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Slava2009 / Shutterstock.com
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|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
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|29.07.26
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|DZ BANK
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
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|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
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