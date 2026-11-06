Deutsche Bank Aktie

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WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Profitable Deutsche Bank-Investition? 06.11.2026 10:03:30

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Deutsche Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Deutsche Bank-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 31,32 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,193 Deutsche Bank-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 05.11.2026 auf 32,59 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 104,04 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 4,04 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Deutsche Bank belief sich zuletzt auf 59,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

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