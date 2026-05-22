Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Performance unter der Lupe
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22.05.2026 10:04:00
DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Deutsche Bank-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,13 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,979 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,68 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Bank-Anteils am 21.05.2026 auf 28,07 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,68 Prozent angewachsen.
Deutsche Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52,78 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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