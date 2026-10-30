Deutsche Bank Aktie

Deutsche Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008

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Profitable Deutsche Bank-Anlage? 30.10.2026 10:03:36

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Deutsche Bank-Einstiegs gewesen.

Am 30.10.2016 wurde das Deutsche Bank-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,89 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 840,855 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 26 196,83 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Bank-Anteils am 29.10.2026 auf 31,16 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 161,97 Prozent vermehrt.

Deutsche Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 56,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

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