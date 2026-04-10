Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Lukratives Deutsche Bank-Investment?
|
10.04.2026 10:03:36
DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Deutsche Bank-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,671 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.04.2026 267,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,61 EUR belief. Damit wäre die Investition 167,02 Prozent mehr wert.
Am Markt war Deutsche Bank jüngst 52,33 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
10.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.04.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.04.26
|Handel in Frankfurt: DAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.04.26
|STOXX-Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
10.04.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
10.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mittags freundlich (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freitagshandel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|07.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|27,66
|-0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.