DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Deutsche Bank-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Deutsche Bank-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,671 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.04.2026 267,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27,61 EUR belief. Damit wäre die Investition 167,02 Prozent mehr wert.

Am Markt war Deutsche Bank jüngst 52,33 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at