DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Deutsche Bank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 25.09.2021 wurde die Deutsche Bank-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Deutsche Bank-Aktie 10,83 EUR wert. Bei einem Deutsche Bank-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,235 Deutsche Bank-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Deutsche Bank-Anteile wären am 24.09.2026 285,65 EUR wert, da der Schlussstand 30,93 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 185,65 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Deutsche Bank eine Marktkapitalisierung von 59,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at