Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Lohnendes Deutsche Bank-Investment?
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03.07.2026 10:04:07
DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Deutsche Bank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 10,92 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investierten, hätten nun 9,159 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 286,91 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Bank-Aktie am 02.07.2026 auf 31,33 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 186,91 Prozent zugenommen.
Deutsche Bank wurde am Markt mit 55,96 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Nessluop / Shutterstock.com
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