DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Deutsche Bank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Deutsche Bank-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,44 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 31,807 Deutsche Bank-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 34,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 108,30 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,83 Prozent erhöht.

Insgesamt war Deutsche Bank zuletzt 65,84 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at