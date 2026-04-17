Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Deutsche Bank-Investition im Blick
|
17.04.2026 10:03:58
DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Deutsche Bank-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Deutsche Bank-Aktie letztlich bei 13,70 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 72,993 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 047,81 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Bank-Anteils am 16.04.2026 auf 28,06 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 104,78 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Deutsche Bank eine Marktkapitalisierung von 53,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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