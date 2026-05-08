DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Deutsche Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.05.2021 wurden Deutsche Bank-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 11,48 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 87,078 Deutsche Bank-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Bank-Papiers auf 27,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 368,51 EUR wert. Mit einer Performance von +136,85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Deutsche Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 51,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at