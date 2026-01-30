DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Deutsche Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Deutsche Bank-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18,90 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 529,213 Deutsche Bank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 32,46 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 17 175,59 EUR wert. Mit einer Performance von +71,76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 61,57 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at