Performance im Blick 02.01.2026 10:03:35

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Bank von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Deutsche Bank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Deutsche Bank-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Deutsche Bank-Aktie bei 16,81 EUR. Bei einem Deutsche Bank-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,495 Deutsche Bank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 969,90 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Bank-Anteils am 30.12.2025 auf 33,11 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +96,99 Prozent.

Der Börsenwert von Deutsche Bank belief sich zuletzt auf 62,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

