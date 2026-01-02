Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Performance im Blick
|
02.01.2026 10:03:35
DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Bank von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Deutsche Bank-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Deutsche Bank-Aktie bei 16,81 EUR. Bei einem Deutsche Bank-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 59,495 Deutsche Bank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 969,90 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Bank-Anteils am 30.12.2025 auf 33,11 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +96,99 Prozent.
Der Börsenwert von Deutsche Bank belief sich zuletzt auf 62,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
