Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Deutsche Börse-Investition
|
21.05.2026 10:03:40
DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Deutsche Börse-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 76,66 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,045 Deutsche Börse-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 351,16 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Börse-Aktie am 20.05.2026 auf 256,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 235,12 Prozent.
Zuletzt verbuchte Deutsche Börse einen Börsenwert von 46,34 Mrd. Euro. Die Deutsche Börse-Aktie wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Deutsche Börse-Papier bei 36,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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