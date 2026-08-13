Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Lohnende Deutsche Börse-Anlage? 13.08.2026 10:03:44

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Deutsche Börse-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Deutsche Börse-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 75,65 EUR. Bei einem Deutsche Börse-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,219 Deutsche Börse-Aktien. Die gehaltenen Deutsche Börse-Anteile wären am 12.08.2026 3 596,83 EUR wert, da der Schlussstand 272,10 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 259,68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Börse belief sich zuletzt auf 49,40 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Deutsche Börse-Aktie an der Börse XETRA war der 05.02.2001. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Anteils auf 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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