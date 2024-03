DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Deutsche Börse eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der Deutsche Börse-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 59,44 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,824 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 192,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 239,40 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 223,94 Prozent.

Der Börsenwert von Deutsche Börse belief sich jüngst auf 35,42 Mrd. Euro. Am 05.02.2001 fand der erste Handelstag des Deutsche Börse-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Deutsche Börse-Anteils bei 36,20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at