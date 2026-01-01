DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Deutsche Börse-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Deutsche Börse-Anteilen an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 81,39 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Deutsche Börse-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 122,865 Deutsche Börse-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.12.2025 27 484,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 223,70 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 174,85 Prozent angewachsen.

Deutsche Börse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,11 Mrd. Euro. Die Deutsche Börse-Aktie wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Papiers auf 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

