DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Deutsche Börse-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Deutsche Börse-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 175,75 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 56,899 Deutsche Börse-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 361,31 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Börse-Aktie am 06.05.2026 auf 252,40 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 43,61 Prozent.

Deutsche Börse wurde am Markt mit 46,40 Mrd. Euro bewertet. Der Deutsche Börse-Börsengang fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Das Deutsche Börse-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at