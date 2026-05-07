Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Performance unter der Lupe 07.05.2026 10:03:46

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Deutsche Börse-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Deutsche Börse-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 175,75 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 56,899 Deutsche Börse-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 361,31 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Börse-Aktie am 06.05.2026 auf 252,40 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 43,61 Prozent.

Deutsche Börse wurde am Markt mit 46,40 Mrd. Euro bewertet. Der Deutsche Börse-Börsengang fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Das Deutsche Börse-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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