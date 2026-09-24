Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Deutsche Börse-Performance
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24.09.2026 10:03:25
DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurden Deutsche Börse-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Deutsche Börse-Aktie 163,75 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Deutsche Börse-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,107 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Deutsche Börse-Aktie auf 282,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 723,97 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 72,40 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Deutsche Börse eine Marktkapitalisierung von 49,87 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Deutsche Börse-Aktie fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Deutsche Börse-Anteilsschein bei 36,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Jefferies & Company Inc.
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|RBC Capital Markets
|04.08.26
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|UBS AG
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