Deutsche Börse Aktie

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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Deutsche Börse-Performance 24.09.2026 10:03:25

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Deutsche Börse-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Deutsche Börse-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Deutsche Börse-Aktie 163,75 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Deutsche Börse-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,107 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Deutsche Börse-Aktie auf 282,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 723,97 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 72,40 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Deutsche Börse eine Marktkapitalisierung von 49,87 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Deutsche Börse-Aktie fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Deutsche Börse-Anteilsschein bei 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Deutsche Börse

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