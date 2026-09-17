Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Frühe Investition
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17.09.2026 10:03:26
DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 17.09.2025 wurde das Deutsche Börse-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Deutsche Börse-Aktie an diesem Tag bei 230,80 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investierten, hätten nun 0,433 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Deutsche Börse-Papiers auf 277,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,10 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,10 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Deutsche Börse betrug jüngst 48,34 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Deutsche Börse-Anteile an der Börse XETRA war der 05.02.2001. Der Erstkurs der Deutsche Börse-Aktie belief sich damals auf 36,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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