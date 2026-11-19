Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Lukrative Deutsche Börse-Anlage?
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19.11.2026 10:03:23
DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Deutsche Börse-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 168,75 EUR. Bei einem Deutsche Börse-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,593 Deutsche Börse-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 191,94 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Börse-Aktie am 18.11.2026 auf 323,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +91,94 Prozent.
Alle Deutsche Börse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 57,77 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Deutsche Börse-Papiers fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Das Deutsche Börse-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 36,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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