Heute vor 3 Jahren wurden Trades Deutsche Börse-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 168,75 EUR. Bei einem Deutsche Börse-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,593 Deutsche Börse-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 191,94 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Börse-Aktie am 18.11.2026 auf 323,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +91,94 Prozent.

Alle Deutsche Börse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 57,77 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Deutsche Börse-Papiers fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Das Deutsche Börse-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at