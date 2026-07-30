DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Deutsche Börse-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Deutsche Börse-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Deutsche Börse-Aktie 176,30 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 56,721 Deutsche Börse-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.07.2026 15 343,17 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 270,50 EUR belief. Mit einer Performance von +53,43 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Deutsche Börse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47,99 Mrd. Euro gelistet. Am 05.02.2001 wurden Deutsche Börse-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der Deutsche Börse-Aktie wurde der Erstkurs mit 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at