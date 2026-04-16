Deutsche Börse Aktie

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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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Lukratives Deutsche Börse-Investment? 16.04.2026 10:03:28

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Deutsche Börse-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Deutsche Börse-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Deutsche Börse-Papier an diesem Tag 147,60 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investierten, hätten nun 67,751 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 337,40 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Papiers am 15.04.2026 auf 255,90 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 73,37 Prozent.

Deutsche Börse wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45,73 Mrd. Euro gelistet. Das Deutsche Börse-Papier wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Deutsche Börse-Anteils bei 36,20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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