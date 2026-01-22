DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Deutsche Börse-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 132,90 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 75,245 Deutsche Börse-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 748,68 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Papiers am 21.01.2026 auf 209,30 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 57,49 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Deutsche Börse eine Marktkapitalisierung von 39,59 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Deutsche Börse-Aktie fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Deutsche Börse-Aktie belief sich damals auf 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at