Deutsche Börse Aktie

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Langfristige Investition 22.01.2026 10:03:51

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Deutsche Börse eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Deutsche Börse-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 132,90 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 75,245 Deutsche Börse-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 748,68 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Papiers am 21.01.2026 auf 209,30 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 57,49 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Deutsche Börse eine Marktkapitalisierung von 39,59 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Deutsche Börse-Aktie fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Deutsche Börse-Aktie belief sich damals auf 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

Analysen zu Deutsche Börse AG

22.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
22.01.26 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Deutsche Börse AG 214,00 1,37% Deutsche Börse AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Entspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

