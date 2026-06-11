DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Deutsche Börse-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Deutsche Börse-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 134,85 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Börse-Aktie investiert, befänden sich nun 7,416 Deutsche Börse-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 830,18 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Börse-Papiers am 10.06.2026 auf 246,80 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 83,02 Prozent angezogen.

Deutsche Börse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 44,25 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Deutsche Börse-Aktie fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Deutsche Börse-Papiers wurde der Erstkurs mit 36,20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at