Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|Frühe Anlage
|
01.10.2026 10:03:17
DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Deutsche Börse-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 142,75 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 70,053 Deutsche Börse-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Deutsche Börse-Aktie auf 286,10 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 042,03 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 100,42 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Deutsche Börse belief sich zuletzt auf 51,16 Mrd. Euro. Am 05.02.2001 wurden Deutsche Börse-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Deutsche Börse-Anteils lag damals bei 36,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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