DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Deutsche Börse-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 171,90 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Deutsche Börse-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,817 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2024 auf 181,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 053,81 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 5,38 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Börse belief sich zuletzt auf 33,53 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Deutsche Börse-Papiere fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Die Deutsche Börse-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 36,20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at